Федор Емельяненко и президиум Союза ММА России призвали Габдуллина уйти в отставку

Бывший председатель наблюдательного совета Союза ММА России Федор Емельяненко, а также члены президиума организации выразили недоверие президенту союза .

По информации спортивного обозревателя Александра Лютикова, Емельяненко провел в Москве собрание с участием шестнадцати членов президиума Союза ММА, по итогам которого Габдуллину посоветовали уйти.

«Считаю это решение нелегитимным, президиум был не в полном составе. Не планирую уходить со своего поста. Решение о передаче полномочий я могу принять исключительно лично, просьбы подобного рода не интересны.

Все руководство Союза ММА России обязано представить отчет о проделанной работе за четыре года. Итоговое решение будет принимать конференция», – сказал Габдуллин.

Федор Емельяненко ушел из Союза ММА России из-за разногласий с президентом организации

Федор Емельяненко – боец другой эпохи: он не главный технарь мира, но цепляет задором и энергией