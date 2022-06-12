Стерлинг про бой Прохазка – Тейшейра: «Теперь я понимаю, почему Джонс и Кормье доминировали в этой весовой категории столько лет»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился впечатлениями от поединка Иржи Прохазки и Гловера Тейшейры.
«Теперь я понимаю, почему Джон Джонс и Даниэль Кормье доминировали в этой весовой категории столько лет», – написал американец.
На UFC 275 в Сингапуре Прохазка победил Тейшейру удушающим в пятом раунде и стал новым чемпионом полутяжелого дивизиона.
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