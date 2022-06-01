Двалишвили – о словах Стерлинга: «Алджамейн – золото. Благодарен, что могу называть его братом»

Рейтинговый боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили отреагировал на слова чемпиона дивизиона и партнера по команде .

Ранее американец заявил, что может оставить титул и подняться в полулегкий дивизион, чтобы открыть Мерабу дорогу к поясу.

«Этот человек – золото! Я учусь у него каждый день. Я благодарен за то, что могу называть его братом», – написал Двалишвили в соцсетях.

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