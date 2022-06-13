Даниэль Кормье: «Шевченко проиграла бой. Сантос сделала все, чтобы стать чемпионкой UFC»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье не согласился с судейским решением в поединке между Валентиной Шевченко и Тайлой Сантос.

Напомним, что представительница Кыргызстана одержала победу раздельным решением, в седьмой раз подряд защитив титул.

проиграла этот бой. По крайней мере, я так думаю. Тайла Сантос сделала все, что от нее требовалось, чтобы стать чемпионкой UFC.

Она провела много тейкдаунов и контролировала Валентину в партере. Я просто не понимаю, почему в этих попытках сабмишена нет никакой ценности.

Тайла очень хорошо показала себя в первых трех раундах, а в первом и третьем предприняла попытки удушения», – сказал Кормье.

Тайла Сантос: «Не могу жаловаться на решение судей в бою с Шевченко»

Генри Сехудо: «Я уважаю Шевченко, но систему оценки боев в UFC надо улучшать»