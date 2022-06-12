Бонусы UFC 275: Тейшейра – Прохазка признан боем вечера, у Чжан – лучшее выступление

UFC подвел итоги турнира UFC 275, который состоялся в ночь с 11 на 12 июня.

Лучшим поединком турнира признан бой и . Чешский спортсмен задушил бразильца в пятом раунде и стал новым чемпионом полутяжелого дивизиона.

50 тысяч долларов за лучшее выступление получила Вэйли Чжан, которая нокаутировала во втором раунде бэкфестом .

Также по 50 тысяч долларов заработали Джек Делла Маддалена, Сильвана Гомес Хуарес и Хайисаер Махешат.

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