Бонусы UFC 275: Тейшейра – Прохазка признан боем вечера, у Чжан – лучшее выступление

UFC подвел итоги турнира UFC 275, который состоялся в ночь с 11 на 12 июня.
Лучшим поединком турнира признан бой Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки. Чешский спортсмен задушил бразильца в пятом раунде и стал новым чемпионом полутяжелого дивизиона.
50 тысяч долларов за лучшее выступление получила Вэйли Чжан, которая нокаутировала во втором раунде бэкфестом Йоанну Енджейчик.
Также по 50 тысяч долларов заработали Джек Делла Маддалена, Сильвана Гомес Хуарес и Хайисаер Махешат.
Новый чемпион UFC: Прохазка живет отшельником, следует кодексу самураев и тренируется на деревьях – его сравнивают с Брюсом Ли