Марлон Вера – Петру Яну: «UFC сделал предложение, а ты соскочил. Кроме того, учи английский – жалко смотришься»

Боец легчайшего дивизиона UFC Марлон Вера ищет нового соперника взамен Петру Яну.

«Если ты хочешь драться с лучшими, ты можешь подождать до сентября-октября, но если ты хочешь быть просто сучкой UFC и занять свободное место в августе, тебе лучше отвалить и не тратить мое время», – написал россиянин в социальных сетях.

«Ждать? Да пошел ты нахер, я никого не собираюсь ждать. Ты вызвал меня, UFC сделал предложение, а ты соскочил.

Кроме того, учи английский — жалко смотришься, когда твой менеджер за тебя переводит, недоумок.

Парни из UFC обратились к «Доминатору» ( — прим.ред.) после того, как Петр отказался 13 августа драться в главном событии. Вот вам правда», – ответил Вера.

Петр Ян ответил Марлону Вере: «Я сломаю тебя, парень»

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