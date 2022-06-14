Петр Ян про бой с Дейвисоном Фигередо: «Мне без разницы с кем драться»

Бывший чемпион в легчайшем весе Петр Ян ответил на вопрос о возможном поединке с экс-чемпионом наилегчайшего дивизиона .

«Честно говоря, мне без разницы с кем драться, кого дают с тем и дерусь. Это менеджерский такой момент.

Понятно, что когда ты в топ-5, то хочешь драться со своей пятеркой. Когда ребята будут близки, и бой будет неизбежен, то будем драться», – сказал Ян.

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