Марлон Вера подерется с Домиником Крузом 14 августа (ESPN)

Рейтинговые бойцы легчайшего веса UFC Марлон Вера и Доминик Круз проведут поединок.

Как сообщает ESPN, этот бой возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдет в ночь на 14 августа в Лас-Вегасе (Невада).

Вера идет на серии из трех побед, последний раз он выходил в октагон в апреле 2022-го, оказавшись сильнее Роба Фонта.

Круз одержал победу в двух поединках подряд, последний раз он дрался в декабре 2021-го, одолев Педро Муньоза.

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