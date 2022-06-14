Команда Муртазалиева оспорила организацию боя между Цзю и Чарло

Команда обязательного претендента по версии в первом среднем весе Бахрама Муртазалиева оспорила организацию поединка между абсолютным чемпионом Джермеллом Чарло и австралийцем Тимофеем Цзю.

Ранее WBO, по версии которой Цзю является претендентом, санкционировала поединок с Чарло, и обязала команды договориться к 20 июня.

«Существует контракт Джермелла Чарло на бой с Бахрамом Муртазалиевым, и сейчас все выглядит так, что WBO пытаются вмешаться.

Джермелл Чарло и его промоутеры дали определенные письменные обещания ради организации реванша Чарло – Кастаньо. Чарло согласился с тем, что у него будет 10 дней на то, чтобы отказаться от титула или согласиться на бой с Бахрамом, обязательным претендентом по версии IBF», – сказали в команде российского боксера.

В активе 29-летнего Муртазалиева 20 побед (15 — нокаутом) и ни одного поражения.

Тим Цзю и Джермелл Чарло договорились о поединке. Он может пройти в ноябре или декабре

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