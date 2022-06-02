Тим Цзю про бой с Джермеллом Чарло: «Это момент, о котором мечтает каждый ребенок»

Австралийский проспект прокомментировал решение назначить его обязательным претендентом на титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло.

«Это мой момент. Это момент, о котором мечтает каждый ребенок. Самое лучшее, что Чарло думает, будто его ожидает прогулка в парке. Я гарантирую, что это будет не так.

Да, он находится сейчас на пике, но в бою со мной ему будет не легко, потому что я верю в свои способности.

Конечно, легче сказать, чем сделать, но я докажу, что готов трудиться и победить. Я знаю, что могу это сделать.

Это первый раз в моей карьере, когда я буду не фаворитом, и это хорошо. Если люди хотят выиграть немного денег, нет проблем», – сказал Цзю.

Тим Цзю: «Я хочу мега-бой, я хочу Джермелла Чарло»

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