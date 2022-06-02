Тим Цзю в октябре или ноябре может провести бой с Джермеллом Чарло

Джордж Роуз, промоутер австралийского проспекта Тимофея Цзю, назвал сроки поединка боксера с абсолютным чемпионом мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло.
«Чарло — бесспорный чемпион мира, поэтому все карты на его столе. На данном этапе мы продвигаем локацию в Австралии или США.
Нам бы хотелось увидеть бой в Австралии, но очевидно, что сторона нашего соперника хочет провести поединок в США.
Если все-таки будет согласовано, что бой пройдет в Америке, то мы будем настаивать на Лос-Анджелесе или Лас-Вегасе.
Думаю, что вероятнее всего Тим и Чарло подерутся в октябре или ноября», – сообщил промоутер.
Тим Цзю: «Я хочу мега-бой, я хочу Джермелла Чарло»
«Кто такой Джейк Пол?»: Костя Цзю исключил вероятность боя сына Тима с блогером