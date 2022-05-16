Тим Цзю: «Я хочу мега-бой, я хочу Джермелла Чарло»

Австралийский боксер первого среднего веса рассказал, что хочет провести бой в США с абсолютным чемпионом мира Джермеллом Чарло.

«Если меня попытаются убедить подраться в следующий раз в Австралии, то я скажу, что хочу выступить в США. Америка такая большая, страна безграничных возможностей.

Сто тысяч платных трансляций в Австралии, это большой бой. Сто тысяч платных трансляций в Америке — это собачье дерьмо. Так что даже нельзя сравнивать.

Если вы стали звездой платных трансляций в США, то вы стали звездой мирового масштаба. Вы получаете деньги, статус и ваш заработок утраивается.

В этой игре я не так давно, поэтому должен максимально использовать каждую возможность. Мне еще предстоит сражаться в местах, о которых сейчас я только могу мечтать.

Однажды я выйду на пенсию и буду сидеть, покачиваться в кресле в Сиднее. Тогда я смогу рассказать, что сделал в жизни, но сейчас я хочу мега-бой, я хочу Чарло», – сказал Цзю.

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