Тим Цзю: «Нет лучшего способа заткнуть Чарло, чем ударить его по лицу»

Проспект первого среднего веса поделился ожиданиями от вероятного боя с абсолютным чемпионом мира Джермеллом Чарло.

«Он сейчас на вершине, потому что владеет всеми титулами. Что может быть лучше, чем сразиться с кем-то таким и отобрать у него все пояса?

Конечно, легче сказать, чем сделать, но я докажу, что способен на это. Я знаю, что могу победить его.

Естественно, я не буду фаворитом в нашем поединке, но считаю, что это хорошо. Джермелл — типичный болтливый парень. Нет лучшего способа заткнуть Чарло, чем ударить его по лицу.

Это то, что я хочу сделать. Это то, ради чего я работал так много. Мне 27 лет и очень хорошо, что я получил подобную возможность в начале карьеры.

Я не против разделить с Чарло ринг в Америке. Мне все равно где драться», – сказал Цзю.

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