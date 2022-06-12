Тим Цзю и Джермелл Чарло договорились о поединке. Он может пройти в ноябре или декабре

Проспект первого среднего веса и абсолютный чемпион мира Джермелл Чарло согласовали условия предстоящего поединка.

Об этом сообщает Boxing News со ссылкой на президента WBO Пако Валькарселя.

Стороны должны дать согласие на бой до 20 июня. По информации ESPN, он может состояться в ноябре или декабре.

Чарло в последнем поединке одержал досрочную победу в десятом раунде в реванше с Брайаном Кастаньо и стал абсолютным чемпионом мира в первом среднем дивизионе.

Цзю в марте победил единогласным решением судей американца Террела Гаушу.

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