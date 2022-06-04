Двалишвили – Яну: «Не возвращайся. Оставайся в России»

Грузинский боец в легчайшем весе рассказал про отношение к экс-чемпиону дивизиона .

«Он упоминал мое имя, потому что я всегда говорю о нем правду, особенно когда интервью берут российские СМИ.

Я всегда говорю все как есть. Пытаюсь быть искренним и говорить от всего сердца.

Когда Алджамейн Стерлинг выиграл первые три раунда, а после отдал два последних, я сказал: «Все в порядке, мы побеждаем».

Ян, наслаждайся временем со своей семьей. Не возвращайся. Оставайся в России.

Мне никогда не нравился Петр Ян, потому что он неуважительно относился к Алджо. Он отличный боец, и я уважаю его как бойца, но в остальном он мне не нравится. Это мое личное мнение», – сказал Двалишвили.

9 апреля на UFC 273 Стерлинг победил Яна раздельным решением судей.

Двалишвили – о словах Стерлинга: «Алджамейн – золото. Благодарен, что могу называть его братом»

Двалишвили: «Правила нельзя нарушать, это была моя единственная претензия к Яну»