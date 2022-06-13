Томсон – о бое Усмана и Эдвардса: «Будет ли Камару прежним после операции на руке?»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Джош Томсон поделился ожиданиями от грядущего титульного поединка в полусреднем весе между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.

По мнению эксперта, длительный простой нигерийца из-за травмы руки вносит интригу в это противостояние.

«Будет ли Усман прежним после операции на руке? Будет ли его рука такой же безукоризненной и острой, какой мы видели ее в последних боях?

Как сильно пострадала из-за операции борьба Усмана? И насколько большую роль сыграет его рука в этом бою? Есть много вопросов без ответа», – сказал Томсон.

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