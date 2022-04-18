Камару Усман: «Мне трудно сказать «нет» Чимаеву. Но сейчас в центре внимания Эдвардс»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман сообщил, что готов подраться с Хамзатом Чимаевым.

«Чимаев вышел на бой и победил парня, который в рейтинге занимает второе место. Поэтому, конечно, мне трудно сказать «нет» Чимаеву.

Он сделал то, что должен был сделать, и если нам нужно будет драться, то я готов. Но сейчас у нас в центре внимания Леон Эдвардс», – сказал Усман.

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