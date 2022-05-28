Усман – о диете в день боя: «Стараюсь приготовить хороший омлет и подпитать тело тем, что поможет победить»

Лучший боец вне зависимости от весовой категории Камару Усман рассказал о своем рационе.

«В день боя я всегда стараюсь приготовить хороший омлет. У меня есть яйца, шпинат и перец в омлете. Конечно, авокадо. Вам нужен этот хороший жир, и вам также нужно добавить немного углеводов.

Итак, пшеничный тост или круассан. А позже в тот же день вы должны подпитать свое тело тем, что поможет вам победить в соревнованиях. Я обычно предпочитаю макароны», – признался нигериец.

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