Алджамейн Стерлинг: «Если Эдвардс победит Усмана, он станет вторым чемпионом UFC из Ямайки»

Чемпион UFC в легчайшем весе рассказал, за кого будет болеть в поединке чемпиона полусреднего дивизиона и .

«Не думаю, что Эдвардс победит Усмана. Но мне нравятся они оба. Если Леон сможет одолеть Камару, это будет очень большим событием для Ямайки. Он станет вторым чемпионом UFC родом из Ямайки.

Леон родился на Ямайке, но живет в Манчестере. Я родился в США, но мои родители, бабушка и дедушка родились на Ямайке, и у меня до сих пор там много родственников», – сказал Стерлинг.

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