Бой Усмана и Эдвардса 20 августа возглавит UFC 278 в Солт-Лейк-Сити

официально объявил дату поединка между чемпионом полусреднего веса и вторым номером дивизиона .

Бой возглавит турнир UFC 278, который состоится 20 августа в Солт-Лейк-Сити. В декабре 2015-го Эдвардс проиграл Усману единогласным решением судей.

35-летний Усман в последнем поединке в ноябре 2021-го победил единогласным решением судей Колби Ковингтона.

30-летний Эдвардс в июне прошлого года выиграл решением судей у Нейта Диаза.

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