Бой Усмана и Эдвардса 20 августа возглавит UFC 278 в Солт-Лейк-Сити

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман UFC 278 Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

UFC официально объявил дату поединка между чемпионом полусреднего веса Камару Усманом и вторым номером дивизиона Леоном Эдвардсом.

Бой возглавит турнир UFC 278, который состоится 20 августа в Солт-Лейк-Сити. В декабре 2015-го Эдвардс проиграл Усману единогласным решением судей.

35-летний Усман в последнем поединке в ноябре 2021-го победил единогласным решением судей Колби Ковингтона.

30-летний Эдвардс в июне прошлого года выиграл решением судей у Нейта Диаза.

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