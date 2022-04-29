Сен-Пьер – о конкурентах Усмана: «Он лучший, но не непобедимый. Есть парни, которые могут доставить проблем, – Чимаев и Эдвардс»

Легендарный боец ММА Жорж Сен-Пьер высказался о титульной гонке в полусреднем весе. По мнению канадца, Усман – лучший боец дивизиона, однако у него есть конкуренты.

«Камару сейчас лучший в своем дивизионе, лично у меня в этом нет сомнений, но это не значит, что он непобедим. Тяжело стать чемпионом, а еще тяжелее им остаться. Я уверен, что Усман согласен со мной.

Камару выглядит феноменально, но есть парни, которые могут доставить ему много проблем. К примеру, , вероятно, , – сказал Сен-Пьер.

Сен-Пьер раскритиковал выступление Чимаева в бою с Бернсом: «Нельзя так драться на элитном уровне»

Том Аспиналл – о лучшем бойце всех времен: «Хабиб был намного лучше всех, но Сен-Пьер был двойным чемпионом»