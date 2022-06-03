Вагабов – о бое Емельяненко и Дацика: «Это преступление. Саше в таком состоянии даже бороться опасно»

Российский боец смешанного стиля Вагаб Вагабов призвал организаторов поединка между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко перенести бой из-за состояния последнего.
При этом Вагабов, который в случае победы над Дмитрием Кудряшовым 11 июня выйдет на бой с Дациком, пообещал вывести Вячеслава из строя.
«Касаемо нашего с Дациком финала, я не верю, что он выйдет на бой. Тем более, его делами занимается супруга – она его вдвойне будет беречь.
Но если он состоится, я буду только рад. Я сделаю все, чтобы Дацик не смог выйти на бой с Александром, потому что Александру в таком состоянии опасно выходить в ринг.
Повторюсь, это преступление для организаторов. В следующем году, может быть, но в этом Саше даже бороться опасно», – сказал Вагабов.
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