Вагабов – о бое Емельяненко и Дацика: «Это преступление. Саше в таком состоянии даже бороться опасно»

Российский боец смешанного стиля Вагаб Вагабов призвал организаторов поединка между и перенести бой из-за состояния последнего.

При этом Вагабов, который в случае победы над 11 июня выйдет на бой с Дациком, пообещал вывести Вячеслава из строя.

«Касаемо нашего с Дациком финала, я не верю, что он выйдет на бой. Тем более, его делами занимается супруга – она его вдвойне будет беречь.

Но если он состоится, я буду только рад. Я сделаю все, чтобы Дацик не смог выйти на бой с Александром, потому что Александру в таком состоянии опасно выходить в ринг.

Повторюсь, это преступление для организаторов. В следующем году, может быть, но в этом Саше даже бороться опасно», – сказал Вагабов.

Емельяненко выложил видео тренировки: «Лет десять меня списывают со счетов, не дождетесь»

Дацик за 40 секунд нокаутировал Сауло Кавалери и вышел в финал гран-при PRAVDA