Вагабов – о Дацике: «Он шесть и рыжая коза, потому что чморил Перса»

Российский боец ММА Вагаб Вагабов высказался о , с которым Вагаб может провести поединок в финале гран-при PRAVDA в случае победы над .

«Я люблю правду говорить. Правду говорю, в чем проблема? Он и есть шерсть, рыжая коза. Почему я выложил это в сториз? Они на с Калмыковым сидели как комментаторы и болели против Перса.

Он маленький, беззащитный пацанчик – чего его чморить? Такие высказывания были... Ты же комментатор, 130-килограммовую ряху отъел и наезжаешь на этого ребенка. Понятно, он ему ничего не скажет. Вышел в клетку взрослый мужик за 40 лет и исполнял», – сказал Вагабов.

Вагабов – о проблемах Емельяненко-младшего: «Я думаю, ему поможет только Федор»

Вагабов – о бое Емельяненко и Дацика: «Это преступление. Саше в таком состоянии даже бороться опасно»