Вагабов – о Дацике: «Он шесть и рыжая коза, потому что чморил Перса»

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Российский боец ММА Вагаб Вагабов высказался о Вячеславе Дацике, с которым Вагаб может провести поединок в финале гран-при PRAVDA в случае победы над Дмитрием Кудряшовым.

«Я люблю правду говорить. Правду говорю, в чем проблема? Он и есть шерсть, рыжая коза. Почему я выложил это в сториз? Они на Hardcore с Калмыковым сидели как комментаторы и болели против Перса.

Он маленький, беззащитный пацанчик – чего его чморить? Такие высказывания были... Ты же комментатор, 130-килограммовую ряху отъел и наезжаешь на этого ребенка. Понятно, он ему ничего не скажет. Вышел в клетку взрослый мужик за 40 лет и исполнял», – сказал Вагабов.

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