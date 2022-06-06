Дмитрий Кудряшов о бое Головкин – Канело: «Сейчас весы перевешивают на сторону Альвареса»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов в интервью «МК-Спорт» сделал прогноз на трилогию Головкин – Канело:
«Если первое противостояние было конкурентным, сейчас в силу ли возраста, в силу ли перенасыщения боксом, все это сказалось на Геннадии. Его крайний бой с Риотой Муратой... Давайте признаем, он не становится лучше. И сейчас весы перевешивают на сторону Альвареса»
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