Кудряшов – о поединке Дацика и Емельяненко: «Вы видели, в каком Александр состоянии? Выпускать его бой – преступление»

Российский боксер призвал отменить или перенести поединок между и Александром Емельяненко.

По мнению Кудряшова, состояние Александра после может привести к плачевным последствиям, если Емельяненко-младший выйдет на ринг.

«Я вас умоляю, какой сентябрь? Какой Емельяненко? Вы видели, в каком он состоянии? Я на вашей передаче на него смотрел.

Думаю, что выпускать Александра на бой – это преступление. В таком состоянии Дацик просто заберет здоровье у Александра. Я думаю, что нет смысла», – сказал Кудряшов.

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