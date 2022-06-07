Александр Емельяненко: «Помогите Дацику с тренировками, а то он навоз месит»

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Известный российский боец ММА Александр Емельяненко посоветовал своему будущему оппоненту Вячеславу Дацику изменить подход к тренировкам.

Ранее Дацик показал, что готовится к бою с Емельяненко в деревне, работая в поле, убирая навоз и гоняясь за курицами.

«Помогите Славе с тренировками. А то он петушков гоняет да навоз месит», – подписал Емельяненко-младший фотографию в соцсетях.

Дацик показал подготовку к бою с Емельяненко: убирал навоз, гонялся за курами и вспахивал поля

Емельяненко выложил видео тренировки: «Лет десять меня списывают со счетов, не дождетесь»

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