Александр Емельяненко: «Помогите Дацику с тренировками, а то он навоз месит»

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко посоветовал своему будущему оппоненту изменить подход к тренировкам.

Ранее Дацик показал, что готовится к бою с Емельяненко в деревне, работая в поле, убирая навоз и гоняясь за курицами.

«Помогите Славе с тренировками. А то он петушков гоняет да навоз месит», – подписал Емельяненко-младший фотографию в соцсетях.

Дацик показал подготовку к бою с Емельяненко: убирал навоз, гонялся за курами и вспахивал поля

Емельяненко выложил видео тренировки: «Лет десять меня списывают со счетов, не дождетесь»