Дэйна Уайт – о следующем бое Чимаева: «Пока у меня для него ничего нет»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что переговоры о новом бое Хамзата Чимаева идут медленно.

«Я пока не знаю, что ждет Чимаева дальше. Мы все еще работаем над этим. Когда вы видели бойца, более голодного, чем ?

Он хотел драться каждую неделю, хотел завоевать титулы в среднем и полутяжелом весах. Но когда ты начинаешь зарабатывать деньги, то все это замедляется.

Я не знаю, мы посмотрим, что будет дальше. Пока у меня ничего для него нет», – сказал промоутер.

Дэйна Уайт: «Обсуждаем бой Чимаева и Ковингтона, но и бой Хамзата с Диазом выглядит многообещающе»

«Я бы вынес флаг и для тебя тоже». Мухаммад и Чимаев договорились подраться в октябре в Абу-Даби