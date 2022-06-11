Дэйна Уайт – о следующем бое Чимаева: «Пока у меня для него ничего нет»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что переговоры о новом бое Хамзата Чимаева идут медленно.
«Я пока не знаю, что ждет Чимаева дальше. Мы все еще работаем над этим. Когда вы видели бойца, более голодного, чем Хамзат Чимаев?
Он хотел драться каждую неделю, хотел завоевать титулы в среднем и полутяжелом весах. Но когда ты начинаешь зарабатывать деньги, то все это замедляется.
Я не знаю, мы посмотрим, что будет дальше. Пока у меня ничего для него нет», – сказал промоутер.
Дэйна Уайт: «Обсуждаем бой Чимаева и Ковингтона, но и бой Хамзата с Диазом выглядит многообещающе»
«Я бы вынес флаг и для тебя тоже». Мухаммад и Чимаев договорились подраться в октябре в Абу-Даби