Бернс и Абдель-Азиз поспорили из-за Махачева и Оливейры

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Али Абдель-Азиз Гилберт Бернс Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс и известный менеджер Али Абдель-Азиз устроили небольшую перепалку в соцсетях.

Представитель Ислама Махачева отреагировал на интервью бразильца, назвавшего Чарльза Оливейру фаворитом в потенциальном поединке с россиянином.

«Эй, Гилберт, я только что слышал твое интервью о том, что Оливейра может побить Ислама. Я знаю, что ты в это не веришь· Бенеил Дариуш тоже победит Оливейру», – написал Али.

«Поставь деньги на свои слова. Я ставлю на Чарльза против обоих. Сколько?» – предложил Бернс, на что Али ответил согласием, но не назвал сумму.

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