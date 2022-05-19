Хабиб рассказал, что Уайт не отвечает на его сообщения: «Все делают ошибки, но он вернется сильнее»

Бывший чемпион UFC в легком весе и действующий глава Eagle FC рассказал, что написал президенту UFC Дэйне Уайту об , однако промоутер проигнорировал сообщение россиянина.

«Честно говоря, это первый раз с тех пор, как мы начали общаться, когда Дэйна мне не ответил. Я отправил ему сообщение: «Эй, никто другой не должен драться за титул. Это должен быть Ислам».

Я написал ему что-то подобное, но он не ответил. Я думаю, что Дэйна был занят. Такое произошло впервые, но это нормально. Все делают ошибки. Он вернется сильнее», – сказал Хабиб.

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