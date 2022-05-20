Али Абдель-Азиз: «Махачев сделал бы Оливейру похожим на любителя»

Менеджер Али Абдель-Азиз поделился ожиданиями от возможного поединка между Исламом Махачевым и экс-чемпионом легкого дивизиона Чарльзом Оливейрой.
«Ислам сможет провести сабмишен. У него это определенно получилось бы. Он бы доминировал в поединке.
Махачев сделал бы Оливейру похожим на любителя, 100%. Конечно, бой с Чарльзом получился бы непростым в любом случае.
Думаю, Чарльз может одолеть всех, кроме Ислама и Бенеила Дариуша», – сказал Абдель-Азиз.
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