Али Абдель-Азиз: «Махачев сделал бы Оливейру похожим на любителя»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Али Абдель-Азиз Бенеил Дариуш Бокс/MMA/UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз поделился ожиданиями от возможного поединка между Исламом Махачевым и экс-чемпионом легкого дивизиона Чарльзом Оливейрой.

«Ислам сможет провести сабмишен. У него это определенно получилось бы. Он бы доминировал в поединке.

Махачев сделал бы Оливейру похожим на любителя, 100%. Конечно, бой с Чарльзом получился бы непростым в любом случае.

Думаю, Чарльз может одолеть всех, кроме Ислама и Бенеила Дариуша», – сказал Абдель-Азиз.

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