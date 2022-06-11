Уиттакер – о возможном бое с Чимаевым: «Он жесткий парень, это было бы непросто»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер ответил на вопрос о возможном поединке с полусредневесом Хамзатом Чимаевым, выступавший ранее в 84 килограммах.
«Это было бы непросто. Я бы выбрасывал мидлкики так активно, что вы бы не поверили. Он жесткий парень. Впрочем, раньше я уже дрался с борцами. Я попытаюсь справиться с этим, когда мы окажемся в октагоне», – сказал австралиец.
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