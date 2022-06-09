Чимаев – Мухаммаду: «Я подерусь с тобой, если ты не принесешь на бой палестинский флаг»

Шведский боец чеченского происхождения бросил вызов американцу Белалу Мухаммаду.

«Я подерусь с тобой, если ты не принесешь на бой палестинский флаг», – написал Чимаев в социальных сетях.

Ранее Мухаммад отреагировал на пост Чимаева, в котором боец предстал на одной картинке с Нейтом Диазом, Хорхе Масвидалем и Колби Ковингтоном.

«Перестань придираться к парням, которые не хотят драться с тобой. Только два бойца в топ-5 не бились с Камару Усманом. Победитель получит его следующим», – написал Мухаммад.

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