Белал Мухаммад: «Чимаев станет для меня более жестким испытанием, чем Ковингтон»

Американский полусредневес Белал Мухаммад сравнил и .

«Думаю, Чимаев будет более жестким соперником для меня из этих двух ребят. Колби побеждает благодаря отличному кардио, а у меня достаточно хорошее кардио, чтобы остановить его.

С Чимаевым все наоборот. Как вы видели в его последнем бою, то кардио можно назвать его недостатком, но у Хамзата есть сила и мощь. У Колби на самом деле нет силы или чего-то особенного в партере и вообще в нем нет ничего страшного. У Чимаева, очевидно, есть сила одиночного удара.

Также в бою с Гилбертом Бернсом он продемонстрировал стойкость и умение держать удар. Поэтому я думаю, что он станет для меня более жестким испытанием, чем Ковингтон», – сказал Мухаммад.

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