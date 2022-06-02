Роберт Уиттакер: «Собираюсь много бить и причинить Веттори боль»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился ожиданиями от боя с .

«Меня будет слишком много для Веттори. Я намного лучше него по всем направлениям.

Конечно, Марвин — крутой боец, но я уже дрался с крутыми парнями и уничтожал их.

Лучший Роберт Уиттакер победит кого угодно. Я собираюсь много бить и причинить ему боль. Он не сможет поддержать мой темп. Веттори не справиться с этим», – сказал Уиттакер.

Бой Уиттакера и Веттори запланирован 3 сентября на турнире UFC в Париже.

UFC анонсировал бой Уиттакер – Веттори на турнире в Париже 3 сентября

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