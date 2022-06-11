Харитонов – о Тактарове в роли секунданта: «Это смех, он туда приехал как свадебный генерал»

Теги UFC Олег Тактаров Сергей Харитонов Бокс/MMA/UFC

Известный российский боец ММА Сергей Харитонов высказался о работе Олега Тактарова в качестве секунданта на турнире UFC Fight Night 207.

«Да это смех. Не хочу сейчас опять конфликты создавать. Он туда приехал как свадебный генерал. Молодцы ребята, что его не отодвинули. Как бы то ни было, он первый чемпион UFC.

Какое бы у меня отношение к нему ни было, как бы мы ни гавкались в интернете, но все равно он первый чемпион, спортсмен», – сказал Харитонов.

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