Харитонов – о Тактарове в роли секунданта: «Это смех, он туда приехал как свадебный генерал»

Известный российский боец ММА Сергей Харитонов высказался о работе в качестве секунданта на турнире UFC Fight Night 207.

«Да это смех. Не хочу сейчас опять конфликты создавать. Он туда приехал как свадебный генерал. Молодцы ребята, что его не отодвинули. Как бы то ни было, он первый чемпион UFC.

Какое бы у меня отношение к нему ни было, как бы мы ни гавкались в интернете, но все равно он первый чемпион, спортсмен», – сказал Харитонов.

Тактаров – о русофобии в США: «Я пока не встречал, в UFC этого вообще нет»

Волков – о Тактарове в роли секунданта: «Переговоров особо не было. Он сказал, что может поучаствовать, я был не против»