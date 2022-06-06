Тактаров – о Волкове: «Он самый сильный в своей категории. Он мог бы быть чемпионом UFC давным-давно»

Теги UFC Олег Тактаров тяжелый вес (MMA) Александр Волков Бокс/MMA/UFC

Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров, отработавший турнир UFC Fight Night 207 в качестве секунданта Александра Волкова, высказался о российском тяжеловесе.

«По всем своим техническим показателям он самый сильный в своей весовой категории. Он в полном порядке. И в партере, и в борьбе, все на месте.

Если психологический один момент исправит, будет остальных так же проходить, может, не в первом раунде, но очень уверенно. Из того, что я увидел, делаю вывод, что он мог бы быть чемпионом UFC давным-давно», – уверен Тактаров.

Волков – о Тактарове в роли секунданта: «Переговоров особо не было. Он сказал, что может поучаствовать, я был не против»

Тренер Волкова – о реванше с Льюисом: «После каждого нашего боя мы просили Деррика, но нам отказывали»

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