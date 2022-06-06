Волков – о Тактарове в роли секунданта: «Переговоров особо не было. Он сказал, что может поучаствовать, я был не против»

Российский тяжеловес UFC Александр Волков рассказал, как появилась идея пригласить в угол в роли секунданта перед поединком с .

«Переговоров особо не было. Увиделись на взвешивании в пятницу с ним. Он был там с Ринатом Фахретдиновым.

Был такой момент, что организаторы UFC или Атлетическая комиссия Невады интересовались, сколько у меня будет угловых. Он находился рядом, а у меня угловых было только двое.

Так как мы все находились в одной компании, он сказал, что тоже может в этом поучаствовать, если есть необходимость. Его поставили угловым, я был не против», – сказал Волков.

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