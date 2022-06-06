Тактаров – о русофобии в США: «Я пока не встречал, в UFC этого вообще нет»

Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров, находившийся на турнире UFC Fight Night 207, заявил, что не сталкивался с проявлениями русофобии в Штатах.

«Я как разведчик официально признанный, могу летать куда хочу. Меня здесь все ждут и любят.

Нам сейчас здесь спокойно. Никто нас не трогает, никто не обижает, не притесняет, потому что спортсменов уважают везде.

Я пока не встречал русофобии. В UFC этого нет вообще. Это только в интернете бывает», – сказал Тактаров.

Олег Тактаров будет секундантом дебютанта UFC Рината Фахретдинова

Волков – о Тактарове в роли секунданта: «Переговоров особо не было. Он сказал, что может поучаствовать, я был не против»