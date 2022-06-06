Харитонов – о победе Волкова над Розенстрайком: «Саня – молодец, сделал бой»

Известный боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на победу Александра Волкова в поединке с Жаирзиньо Розенстрайком.
Напомним, что российский тяжеловес UFC нокаутировал суринамца в первом раунде.
«Саня молодец, он сделал бой. В принципе провел отличный поединок. Безусловно, его можно назвать одним из лучших ударников в UFC, или даже лучшим ударником.
Он высокий, достаточно молодой. Поздравлю его с победой. Хочу пожелать, чтоб он рвал и метал», – сказал Харитонов.
Тренер Волкова – о реванше с Льюисом: «После каждого нашего боя мы просили Деррика, но нам отказывали»
Менеджер Волкова – о следующих соперниках: «Начну общение с UFC с фразы «Дайте нам Льюиса»