Харитонов – о победе Волкова над Розенстрайком: «Саня – молодец, сделал бой»

Известный боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на победу в поединке с .

Напомним, что российский тяжеловес UFC нокаутировал суринамца в первом раунде.

«Саня молодец, он сделал бой. В принципе провел отличный поединок. Безусловно, его можно назвать одним из лучших ударников в UFC, или даже лучшим ударником.

Он высокий, достаточно молодой. Поздравлю его с победой. Хочу пожелать, чтоб он рвал и метал», – сказал Харитонов.

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