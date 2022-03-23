Алекс Волкановски: «Обвинить Холлоуэя в симуляции травмы было глупо с моей стороны»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски рассказал, почему обвинил Макса Холлоуэя в симуляции травмы.
Напомним, что бойцы должны были возглавить турнир UFC 272, однако поединок был отменен из-за травмы американца. Теперь соперником австралийца станет Чан Сон Юнг, известный как «Корейский Зомби».
«Очевидно, что вы сами видели мое разочарование. Поэтому я хотел пошутить над Максом и его поклонниками.
Если честно, это была единственная причина, почему я обвинил Холлоуэя. Это была глупая затея с моей стороны.
Мой поступок просто показывает, в каком я был состоянии и какие мысли меня посещали», – признался Волкановски.
Третий бой Волкановски и Холлоуэя отменен из-за травмы Макса
Волкановски обвинил Холлоуэя в симуляции: «Он не был травмирован»