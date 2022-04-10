Алекс Волкановски – о следующем сопернике: «Я говорю всем в дивизионе: займите первую строчку и получите бой за титул»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски заявил, что готов подраться с любым топовым оппонентом.

10 апреля австралиец одержал доминантную победу над Корейским Зомби в главном событии UFC 273.

«С кем бы хотел биться? С кем угодно. Как мы знаем, изначально я должен был биться с , посмотрим, что скажет UFC, дивизион у нас плотный.

И кстати, всем в моем дивизионе, я уже постоянно говорю об этом: разберитесь со своим дерьмом, займите первую строчку и получите бой за титул. Если нет, то вы просто упустите эту возможность», – сказал Волкановски.

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Алекс Волкановски – о победе над Корейским Зомби: «Бой можно было остановить раньше, мне стало жалко его»