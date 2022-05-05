Третий бой Волкановски и Холлоуэя в разработке на июль (Ариэль Хельвани)

Бой за титул UFC в полулегком весе между Алексом Волкановски и Максом Холлоуэем может состояться в июле 2022 года.
Об этом сообщает журналист и инсайдер Ариэль Хельвани. Изначально бойцы должны были провести поединок в марте 2022 года, однако американец выбыл из-за травмы, а Волкановски провел защиту титула в бою против Корейского Зомби.
Возможная дата нового боя Алекса и Макса – 2 или 30 июля. Ранее спортсмены дважды встречались в октагоне, оба раза победу забирал австралиец.
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