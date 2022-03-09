Генри Сехудо: «Знаю, что могу победить Холлоуэя, а после встретиться с Волкановски»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Генри Сехудо выразил желание провести бой с Максом Холлоуэем.

«Если я все-таки получу возможность вернуться, то дайте мне . Если в UFC не хотят давать мне чемпионский бой с , то пусть хотя бы разрешат подраться с Холлоуэем.

Если руководство UFC хочет, чтобы я заслужил возможность подраться с чемпионом, то Макс — идеальный кандидат для этого. Я знаю, что могу победить его, а после этого встречусь с Алексом.

Мне любопытно услышать, что Холлоуэй скажет по этому поводу. Я уважаю Макса, но знаю, что его можно победить.

Он опасный боец, именно поэтому мне нравится вариант поединка с ним. Думаю, что он также серьезно отнесется ко мне. Это путь, по которому я хочу пойти», – сказал Сехудо.

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