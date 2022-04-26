Генри Сехудо назвал вероятных соперников после возвращения: «Впереди много хороших боев, и я сейчас нахожусь в отличном положении»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Генри Сехудо сообщил о разговоре с руководителями промоушена.

«Есть две весовые категории, которые открыты для меня, также есть четыре соперника, с которыми я хочу подраться. Это Ти Джей Диллашоу, , и . Впереди много хороших боев, и я сейчас нахожусь в отличном положении.

Я ужинал с людьми из UFC. Мы провели вместе несколько часов, поэтому у нас было время поговорить. Это была продуктивная встреча.

Легчайший или полулегкий вес? Во многом еще есть неопределенность. Я хочу увидеть, чем все закончится, но в UFC ждут моего возвращения. Они хотят, чтобы я вернулся. Они бы никогда не ужинали со мной, если бы это было не так. Думаю, нам нужно еще встретиться и все обсудить с , – сказал Сехудо.

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