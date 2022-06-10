Майкл Пейдж и Майк Перри 20 августа проведут бой на голых кулаках

Лига кулачных боев BKFC анонсировала турнир с участием бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Майкла Пейджа и экс-бойца Bellator Майка Перри.
Поединок состоится 20 августа на турнире BKFC 27 в Лондоне.
Перри дебютировал в лиге кулачных боев в феврале этого года, одолев единогласным решением судей Джулианна Лейна. Для Пейджа поединок с Перри станет дебютным в BKFC.
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