Майкл Пейдж и Майк Перри 20 августа проведут бой на голых кулаках

Теги MMA полусредний вес (MMA) Майкл Пейдж Майк Перри Bare Knuckle Кулачные бои Бокс/MMA/UFC

Лига кулачных боев BKFC анонсировала турнир с участием бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе Майкла Пейджа и экс-бойца Bellator Майка Перри.

Поединок состоится 20 августа на турнире BKFC 27 в Лондоне.

Перри дебютировал в лиге кулачных боев в феврале этого года, одолев единогласным решением судей Джулианна Лейна. Для Пейджа поединок с Перри станет дебютным в BKFC.

Президент UFC хочет, чтобы ММА признали олимпийским видом спорта

Аскар Аскаров во второй раз выбыл из поединка против Алекса Переса

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные