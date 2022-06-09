Аскар Аскаров во второй раз выбыл из поединка против Алекса Переса

Российский боец наилегчайшего веса снялся с поединка против Алекса Переса, который должен был состояться 16 июля на UFC on ABC 3.

Изначально бойцы должны были подраться с июле 2021-го, но россиянин получил травму руки. Что стало причиной снятия в этот раз — неизвестно.

Новым соперником Переса станет Алехандре Пантожа. Бой состоится 31 июля на UFC 277 в Далласе.

В марте этого года Аскаров проиграл Каю Кара-Франсу единогласным решением судей.

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