Президент UFC хочет, чтобы ММА признали олимпийским видом спорта

Президент UFC Дэйна Уайт считает, что ММА должны признать олимпийским видом спорта.

«ММА уже давно должны были стать олимпийским видом спорта. Я не хочу тратить свое время, чтобы добиваться этого.

Если честно, меня это особо не волнует, но я согласен с мнением, что если они хотят привлечь внимание людей к Олимпийским играм, им нужно включить ММА», – сказал Уайт.

На данный момент в летней Олимпиаде заявлены каратэ, дзюдо, борьба и бокс.

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