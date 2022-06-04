Хорхе Масвидаль призвал американцев выходить на улицы из-за повышения цен на топливо

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль призвал жителей США протестовать из-за повышения цен на топливо.

«Калифорния, я сочувствую вам, ребята. Говорят, цены должны стать еще выше. Купить еду и просто попытаться добраться до работы станет невозможно.

Может быть, пора начать протестовать против этого, выйдя на улицы.

И где, черт возьми, все эти баскетболисты, которые твердили, что, если мы избавимся от Трампа, все станет лучше? Эти люди не заботятся о вас, потому что они зарабатывают миллионы.

Никто не заботится о вас и ваших семьях, кроме вас самих!» – написал Масвидаль в социальных сетях.

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