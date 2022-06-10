«Я бы вынес флаг и для тебя тоже». Мухаммад и Чимаев договорились подраться в октябре в Абу-Даби

Полусредневесы UFC Белал Мухаммад и дали устное согласие на бой.

Ранее Чимаев согласился подраться с Мухаммадом при условии, что американец не возьмет с собой палестинский флаг.

«Респект, бро! Я бы вынес флаг и для тебя тоже, чтобы мы оба могли драться за Палестину, но, я больше не могу взять флаг на поле битвы, как бы мне этого ни хотелось», – написал Мухаммад.

«Октябрь, Абу-Даби!» – ответил Чимаев.

«Договорились!» – добавил Мухаммад.

Турнир UFC 281 состоится 22 октября в Абу-Даби.

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