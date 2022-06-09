Реванш Усика и Джошуа перенесен на август

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что реванш между чемпионом WBA, WBO и IBF тяжелом весе и переносится на август.

Изначально бой должен был пройти 23 июля, но организация поединка в Саудовской Аравии потребовала много времени.

«Нам нужно провести международный рекламный тур, нужно заключить контракты на телетрансляцию боя по всему миру и рекламные контракты. Мы увидите этот бой в августе. Две предполагаемые даты — 13-е и 20-е августа».

Фактически последние сутки мы подписывали документы, поэтому официальный анонс боя состоится довольно скоро.

Международный рекламный тур стартует 20 июля или около того. Бой состоится. Он пройдет на Ближнем Востоке, похоже. что все уже готово для этого.

Я оставлю детали для официального анонса. Мы почти готовы», – сказал Хирн.

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